НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстан халкын чыпчыкларны исәпкә алырга чакыралар

Татарстан халкын чыпчыкларны исәпкә алырга чакыралар

Татарстан халкы, Бөтенроссия чыпчыклар исәбен алуга кушылып, берникадәр вакытка бердвотчер була ала. Бу кошлар 8 августтан 16 августка кадәр исәпкә алыначак, дип хәбәр итә «Татарстан – Яңа гасыр» телерадиокомпаниясе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии