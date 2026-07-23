Татарстан халкын чыпчыкларны исәпкә алырга чакыралар

Татарстан халкы, Бөтенроссия чыпчыклар исәбен алуга кушылып, берникадәр вакытка бердвотчер була ала. Бу кошлар 8 августтан 16 августка кадәр исәпкә алыначак, дип хәбәр итә «Татарстан – Яңа гасыр» телерадиокомпаниясе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии