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Мы из Советского Союза

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Потерянная биография в агробиологии – Трофим Денисович Лысенко

Потерянная биография в агробиологии – Трофим Денисович Лысенко

Данная статья посвящается разностороннему рассмотрению научной деятельности советского агробиолога Трофима Денисовича Лысенко, одного из генеальных руководителей сельскохозяйственной науки СССР в 1930–50 годы.

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Константин Волков
Автор правнук Лысенко или внучатый племянник? Чушь от начало. И до конца
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3 н.