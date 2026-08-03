Потерянная биография в агробиологии – Трофим Денисович Лысенко

Данная статья посвящается разностороннему рассмотрению научной деятельности советского агробиолога Трофима Денисовича Лысенко, одного из генеальных руководителей сельскохозяйственной науки СССР в 1930–50 годы.
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