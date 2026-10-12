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Регионы России

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Рост тарифов на отопление в Нарве объяснили переходом на газ

Рост тарифов на отопление в Нарве объяснили переходом на газ

Жители эстонского города Нарва выразили недовольство ростом тарифов на отопление, причиной которого стал вынужденный переход на газ.

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