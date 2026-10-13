Губерниев о Дзюбе: «Госдума в ближайшие годы ему не светит, выборы прошли. Артему нужно держаться меня – заткнет за пояс всех экспертов и будет блистать как российский дизель в США»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил перспективы Артема Дзюбы в политике. Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил: « Дзюба – харизматичный персонаж, было бы интересно увидеть его в Госдуме.