Губерниев о Дзюбе: «Госдума в ближайшие годы ему не светит, выборы прошли. Артему нужно держаться меня – заткнет за пояс всех экспертов и будет блистать как российский дизель в США»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил перспективы Артема Дзюбы в политике. Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил: « Дзюба – харизматичный персонаж, было бы интересно увидеть его в Госдуме.
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