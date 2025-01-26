Новоуральская полиция провела акцию «Студенческий десант» для школьников и студентов

В преддверии Дня российского студенчества МВД России традиционно провело акцию «Студенческий десант», направленную на повышение престижа службы в органах внутренних дел, популяризацию добровольных народных дружин и профориентацию молодежи.
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