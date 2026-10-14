Британия осталась без ледокола: HMS Protector сломался

Военно-морские силы Великобритании временно остались без единственного ледокольного патрульного корабля HMS Protector после поломки двух его двигателей.
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