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Регионы России

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США обсуждают передачу Украине технологий для производства комплексов Patriot

США обсуждают передачу Украине технологий для производства комплексов Patriot

США и Украина ведут переговоры о возможности предоставления Киеву более широкого доступа к технологиям зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые позволят Украине самостоятельно наладить производство и освоить соответствующие оборонные технологии.

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