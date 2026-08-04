Клетки одного возраста стареют по-разному и создают мозаику биовозрастов

Когда нам 50 лет, каждая клетка нашего тела тоже «50 лет», если считать по хронологии. Но биологически, как обнаружило новое исследование, они не одинаковы: одни стареют быстро, другие — медленно, и эта разница может определять, почему одни люди заболевают в 60, а другие остаются здоровыми в 80.