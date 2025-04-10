10 апреля отмечается Международный день движения сопротивления – праздник подпольщиков и партизан

10 апреля отмечается Международный день движения сопротивления. Этот праздник посвящен партизанам и подпольщикам, боровшимся с гитлеровскими войсками на оккупированных территориях, а также противостоявшим союзникам нацистской Германии в разных странах мира в годы Второй мировой войны.