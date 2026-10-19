LAT Images / MercedesВ сезоне-2026 Mercedes вернулась к былому доминированию и близка к тому, чтобы впервые с ковидного 2020 года выиграть оба чемпионата Формулы-1 — личный и командный.
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