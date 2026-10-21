НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Женщину и ее сына доставили в больницу с травмами после того, как муж избил их в подъезде многоквартирного дома в Кировском районе Новосибирска.
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