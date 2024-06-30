В Махачкале открылся фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», сообщает ТАСС. На торжественной церемонии министр культуры Дагестана Зарема Бутаева отметила, что фестиваль способствует «укреплению дружбы между народами, межнациональному диалогу, популяризации богатейшей этнокультуры, самобытной музыки, национального костюма, хореографии, уникальных музыкальных инструментов, разнообразия фольклора народов России, мира».
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