В Венгрии продолжает распространяться вирус ящура

Вирус ящура подтвержден на пятой ферме в Венгрии. Об этом заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
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