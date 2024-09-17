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Жители России получили уведомления от ФНС об уплате налога на вклады

Жители России получили уведомления от ФНС об уплате налога на вклады

Началась рассылка уведомлений о необходимости уплатить налог на вклады за прошлый год.Жители России начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы, в которых говорится о необходимости уплатить начисленный налог на процентные доходы по вкладам, пишет РБК.

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