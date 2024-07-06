США в мае приобрели российский уран на 209,5 млн долларов

Уран на сумму 209,5 млн долларов (18,5 млрд руб.) закупили Соединенные Штаты у России в мае, превысив максимальный показатель покупок с марта прошлого года, следует из информации опубликованной 6 июля американским статистическим бюро.
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