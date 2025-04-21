Shanghai Electric сообщает о продолжении роста компании в 2024 году в результате усилий в области чистой энергетики и производства высокотехнологичного оборудования 

Shanghai Electric отчиталась о выручке в 116,19 млрд юаней. Компания назвала свои основные сильные позиции в атомной энергетике, ветроэнергетике, хранении энергии и водородной энергетике в качестве ключевых факторов на фоне растущего мирового спроса на чистую энергетику и производство высокотехнологичного оборудования.