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СКР: Бывшего министра ЛНР осудят за хищение 40 млн рублей

СКР: Бывшего министра ЛНР осудят за хищение 40 млн рублей

Следователи ЛНР довели до конца расследование уголовного дела, которое связано с экс-главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики, обвиняемого в хищении из бюджета свыше 40 миллионов рублей.

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