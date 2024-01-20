Депутат Бессараб: Отцы в декрете смогут бесплатно повысить квалификацию

Отцам, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком, предоставится возможность наравне с матерями бесплатно получать социальные гарантии по профессиональному обучению и повышению квалификации в рамках востребованных на рынке труда специальностей.
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