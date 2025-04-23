В Самарской области сотрудники полиции провели для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних урок мужества, посвященный 80-летию Великой Победы

Сотрудники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области проводят активную профилактическую и воспитательную работу с ребятами Центра, на постоянной основе организовывая для подростков различные мероприятия, в том числе и патриотической направленности.
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