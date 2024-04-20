Штутгарт (WTA). 1/2 финала. Швентек поборется с Рыбакиной, Вондроушова – с Костюк

Маркета Вондроушова встретится с Мартой Костюк. Сетка здесь. Porsche Tennis Grand Prix Штутгарт, Германия 15 – 21 апреля 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 долларов Крытые корты, грунт Полуфинал Ига Швентек (Польша) Елена Рыбакина (Казахстан) Дата проведения 20 апреля, 15.
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