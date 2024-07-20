Политика как он...
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Политика как она есть

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Появились подробности о подготовке покушения на Трампа

Появились подробности о подготовке покушения на Трампа

Томас Мэтью Крукс, который стрелял в бывшего президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге 13 июля, за несколько часов до покушения запустил беспилотный летательный аппарат над местом проведения мероприятия.

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Комментарии
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Александр Макеев
Да пусть там, в нацистском агрессивном извращённом США всех президентов и закулисных фюреров перестреляют. Всему человечеству будет только лучше!
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15 час.

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