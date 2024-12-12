Екатерина Климова едва не убилась в метро, отвечая на вопросы фанатов (видео)

Актриса Екатерина Климова решила воспользоваться общественным транспортом и спустилась в метро. Не многие российские знаменитости открыто признаются в том, что предпочитают практичность метро комфортным автомобилям, но Екатерина — одна из них.
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