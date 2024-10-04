Заведующая детсадом в Ростове, где дети укололись шприцами, покинула должность

Двое малышей теперь станут завсегдатаями больниц, врачи будут следить за их состоянием.Руководитель детским садом в Ростове-на-Дону написала заявление на увольнение после того, как двое воспитанников образовательного учреждения укололись найденными на территории неизвестными шприцами.