Заведующая детсадом в Ростове, где дети укололись шприцами, покинула должность

Двое малышей теперь станут завсегдатаями больниц, врачи будут следить за их состоянием.Руководитель детским садом в Ростове-на-Дону написала заявление на увольнение после того, как двое воспитанников образовательного учреждения укололись найденными на территории неизвестными шприцами.
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