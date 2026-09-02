Мендель обвинила Зеленского в отсутствии дипломатических навыков

Юлия Мендель осудила Владимира Зеленского за обвинения в адрес европейских лидеров, ушедших в отпуск, считая это попыткой возложить на них ответственность за конфликт на Украине.
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