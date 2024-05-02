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Где смотреть Bellator 303 Магомедов — Микс, во сколько начало прямой трансляции 17 мая

Где смотреть Bellator 303 Магомедов — Микс, во сколько начало прямой трансляции 17 мая

В вечер пятницы, 17 мая 2024 года состоится турнир по смешанным единоборствам — Bellator 303. В главном событии Патрику Миксу предстоит впервые защитить свой титул чемпиона в легчайшем весе.

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