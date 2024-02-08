Посол Антонов: То, что Карлсону заплатили гонорар за интервью с Путиным, это несусветный бред

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о том, что заявления о получении американским журналистом Такером Карлсоном денег за интервью с президентом России Владимиром Путиным, похоже на явный бред умалишенного.
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