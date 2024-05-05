WSJ: кредиторы Украины требуют от Киева выплаты процентов

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что группа иностранных инвестиционных компаний, в числе которых американские держатели облигаций Киева BlackRock и Pimco, планирует вынудить Украину платить проценты по долгу уже в следующем году.
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