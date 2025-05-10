Конфликт между Индией и Пакистаном все же перерос в полномасштабную войну Пакистанские военные заявили, что в субботу утром они запустили волну ракет малой дальности по Индии, поскольку соседняя страна нанесла удары по авиабазам, расположенным глубоко на территории Пакистана.