Какой пост угоден Богу?

Пост - серьёзное время, которое приводит к терпению, обязательности и, конечно, смирению. Бывает так, человек отказывается от мяса, например, посещает церковь, но в его душе злость, раздражение, а он и не понимает - почему? Почему ему тяжко, а его молитвы не доходят до Господа? Видимо, такой пост неугоден Богу.