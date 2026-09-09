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Авто - Мото - Новости

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Haval H10 перевоплотился в новое поколение Wey Lanshan

Haval H10 перевоплотился в новое поколение Wey Lanshan

Haval H10 перевоплотился в новое поколение Wey Lanshan[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Три года назад концерн Great Wall Motor представил гибридный премиальный кроссовер Wey Lanshan, который на нашем рынке известен под псевдонимом Wey 07.

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