Haval H10 перевоплотился в новое поколение Wey Lanshan[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Три года назад концерн Great Wall Motor представил гибридный премиальный кроссовер Wey Lanshan, который на нашем рынке известен под псевдонимом Wey 07.
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