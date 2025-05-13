Баста, стендап, планетарий. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Интересные мероприятия ждут барнаульцев каждый день Майские праздники закончились, однако это не повод унывать – на этой неделе запланирован ряд мероприятий, где можно отвлечься от тяжести рабочих будней.
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