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Вышел трейлер нового фильма от режиссера "Бёрдмана": Том Круз стал в "Диггере" лысеющим магнатом, спасающим мир от себя самого

Вышел трейлер нового фильма от режиссера "Бёрдмана": Том Круз стал в "Диггере" лысеющим магнатом, спасающим мир от себя самого

Черная комедия Алехандро Гонсалеса Иньярриту выйдет в прокат 2 октября 2026 года. По сюжету буровые работы компании героя вызывают сдвиг ледника в Гренландии, после чего магнат вместо признания вины запускает спасательную кампанию.

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