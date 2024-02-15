У тайваньского архипелага Киньмэнь произошел трагический инцидент: два китайских рыбака утонули во время преследования береговой охраной Тайваня, - сообщила береговая охрана в среду, обвинив их в незаконном вторжении в акваторию.
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