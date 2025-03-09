Отмена санкций против России больше поможет самому Евросоюзу, поэтому отмена антироссийских ограничений — это просто вопрос времени, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, 9 марта сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии