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В Словакии хотят, чтобы ЕС отменил санкции против России

В Словакии хотят, чтобы ЕС отменил санкции против России

Отмена санкций против России больше поможет самому Евросоюзу, поэтому отмена антироссийских ограничений — это просто вопрос времени, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, 9 марта сообщает РИА Новости.

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