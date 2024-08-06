Смирнов: силы ПВО в Курской области сбили 26 украинских БПЛА

К утру в Курской области сбили еще 12 дронов. Общее количество уничтоженных 6 августа БПЛА достигло 26 штук, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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