Передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» дожать «Бостон»

«Тампа» перевела матч с «Бостоном» в овертайм за пять секунд до сирены, а затем вырвала победу. В ночь на 21 ноября в Тампе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз».