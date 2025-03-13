Почему в Финляндии практически не устанавливают пластиковые окна и чем их заменяют

Дома в Финляндии уютные, стильные, с большими окнами. Но вот что удивительно: в стране тысячи озер практически не встретишь пластиковых окон, которые во многих других странах считаются чуть ли не стандартом.
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