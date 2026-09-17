Haval, Geely и Belgee назвали марками с выгодными автокредитами

Какие автомобили можно купить в кредит по ставке 0,01% в 2026 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Haval, Geely, Belgee, Changan и Tenet вошли в число марок с наиболее привлекательными кредитными программами в 2026 году.