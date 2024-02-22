Великобритания обновила санкционный список НОВАТЭК

Великобритания расширила санкционный список топ-менеджеров НОВАТЭК. В перечне отмечены шестеро членов совета директоров нефтегазовой корпорации и весь состав «Арктик СПГ», следует из данных, размещенных GOV.
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