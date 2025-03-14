Петербургские поисковики проведут крупные экспедиции в Колпинском районе

И Карелии Петербургские поисковые отряды проведут в этом году ряд масштабных экспедиций в местах сражений, в том числе в Колпинском районе города и в Республике Карелия, рассказала ТАСС председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» в Санкт-Петербурге Кристина Соболева.
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