Петербургские поисковики проведут крупные экспедиции в Колпинском районе

И Карелии Петербургские поисковые отряды проведут в этом году ряд масштабных экспедиций в местах сражений, в том числе в Колпинском районе города и в Республике Карелия, рассказала ТАСС председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» в Санкт-Петербурге Кристина Соболева.