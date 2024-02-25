Татьяна Монтян: ​Фермерский бунт в ЕС все ширится

К общеевропейским протестам фермеров подключаются Словакия и Греция. Около 4 тысяч словацких фермеров вывели технику на улицы городов в знак протеста против политики ЕС в сфере сельского хозяйства и внешней торговли.
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