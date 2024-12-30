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Царьград

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Лукашенко 30 лет верен аромату Eternity, Путин ремонтирует часы на саммите ЕАЭС

Лукашенко 30 лет верен аромату Eternity, Путин ремонтирует часы на саммите ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем многолетнем выборе парфюма Eternity, а российский лидер Владимир Путин продемонстрировал находчивость, починив часы ручкой на саммите ЕАЭС.

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