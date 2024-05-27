Интересная жизнь с Vera Star Таджикской поэтессе причастной к русским погромам в Душанбе, дали жилье в Москве на Рублевском шоссе! Широкой публике имя народной таджикской поэтессы Гулрухсор Сафиевой практически неизвестно, и очень жаль, поскольку это крайне занимательный персонаж.