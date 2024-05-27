Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Сегодня эта уже престарелая дама, имеет элитное жилье в Москве, является членом Союза писателей столицы, что, впрочем, не мешает ей вести антироссийскую деятельность

Сегодня эта уже престарелая дама, имеет элитное жилье в Москве, является членом Союза писателей столицы, что, впрочем, не мешает ей вести антироссийскую деятельность

Интересная жизнь с Vera Star Таджикской поэтессе причастной к русским погромам в Душанбе, дали жилье в Москве на Рублевском шоссе! Широкой публике имя народной таджикской поэтессы Гулрухсор Сафиевой практически неизвестно, и очень жаль, поскольку это крайне занимательный персонаж.

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Комментарии
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sorsw
Националистическая сволочь и не более того
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6 час.
Игорь Васиков
Надеюсь и до этой престарелой Таджикской нацистки дойдут руки товарища майора.
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4 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Россия загадочная страна.
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2 час.

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