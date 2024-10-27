Лавров ответил на угрозы Трампа «ударить по Москве»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал риторику бывшего президента США Дональда Трампа, который угрожал нанести удар по центру Москвы в ответ на действия России в отношении Украины.
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