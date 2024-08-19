Прах легендарных фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова вернется на родину

Два легендарных фигуриста, Людмила Белоусова и Олег Протопопов, покорившие сердца миллионов своим искусством и олимпийскими титулами, вскоре обретут свое последнее пристанище на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
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