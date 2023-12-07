Я развелась много лет назад. С тех пор потеряла доверие к мужчинам и не собиралась заводить новые отношения.
Мужчина клялся в любви и заваливал цветами, а потом я узнала, что это был хитрый план
Комментарии
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Вера Федорова
Мы все когда-нибудь уходим от мамы, но это же не означает, что мы автоматом её лишаемся. Какая странная, однако, логика.
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3 час.
Платон Платонов
А ваши сыновья где?
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3 час.
Виктор Белогорцев
умный и у дурака найдет чему научиться, а дураку никто не сможет помочь и МЧС опоздает, нравится танцевать на граблях, танцуй, но не ной что лоб в , шишках и синяках ресторанами дорогими подарками заманивают в постель но не в жены, жен одаривают после загса, проституток до
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2 час.
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