Мужчина клялся в любви и заваливал цветами, а потом я узнала, что это был хитрый план

Мы все когда-нибудь уходим от мамы, но это же не означает, что мы автоматом её лишаемся. Какая странная, однако, логика.

Виктор Белогорцев

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