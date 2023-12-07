ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужчина клялся в любви и заваливал цветами, а потом я узнала, что это был хитрый план

Мужчина клялся в любви и заваливал цветами, а потом я узнала, что это был хитрый план

Я развелась много лет назад. С тех пор потеряла доверие к мужчинам и не собиралась заводить новые отношения.

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Комментарии
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Вера Федорова
Мы все когда-нибудь уходим от мамы, но это же не означает, что мы автоматом её лишаемся. Какая странная, однако, логика.
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