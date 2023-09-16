Расскажите об этом тем, кто даже не знает, где эта грёбаная украина Как уже писал неоднократно: не комментирую ход СВО, не читаю «военкоров» и вообще, ещё с марта 2022-го сразу на эту тему включил «тумблер самоцензуры».
Война, агрессия, «весь світ з нами»
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Из написанного вытекает: Пора организовать ГКО-2 , чтоб прояснилось на доске замысловатой ситуПации с СВО. ИмХо.
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1 д.
Владимир Елкин
Автор в теме? Или как обычно - диванный генерал? Пусть съездит на Донбасс и посетит Аллею Ангелов!
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16 час.
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