Война, агрессия, «весь світ з нами»

Расскажите об этом тем, кто даже не знает, где эта грёбаная украина Как уже писал неоднократно: не комментирую ход СВО, не читаю «военкоров» и вообще, ещё с марта 2022-го сразу на эту тему включил «тумблер самоцензуры».