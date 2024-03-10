Диктора ЦТ СССР Моргунову планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве

Однако точная информация появится позже, сообщил племянник Народной артистки. Народную артистку России, диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 12 марта, однако точная информация будет известна позже.
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