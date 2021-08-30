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Жителям России перечислили основные причины переплат за услуги ЖКХ

Жителям России перечислили основные причины переплат за услуги ЖКХ

Неумение экономить, поломки и низкая энергоэффективность домов могут привести к переплатам за услуги ЖКХ.

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SL
Основная причина переплат ( а это уже само по себе противоправно) - это неразумные, чаще всего неподдающиеся здравому смыслу, тарифы монополистов, которые по умолчанию будто встречают одобрение в разных инстанциях. В сфере жкх по другому их трудно назвать.

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