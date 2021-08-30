Жителям России перечислили основные причины переплат за услуги ЖКХ

ОДОсновные события дняОбществоЖителям России перечислили основные причины переплат за услуги ЖКХ Неумение экономить, поломки и низкая энергоэффективность домов могут привести к переплатам за услуги ЖКХ.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSLОсновная причина переплат ( а это уже само по себе противоправно) - это неразумные, чаще всего неподдающиеся здравому смыслу, тарифы монополистов, которые по умолчанию будто встречают одобрение в разных инстанциях. В сфере жкх по другому их трудно назвать.Комментировать
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