По собранным полицией материалам в Орловской области амчанка привлечена к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации

Установлено, что жительница города Мценска разместила на своей персональной странице в социальной сети комментарий, содержащий признаки публичных действий, направленный на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.