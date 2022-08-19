По собранным полицией материалам в Орловской области амчанка привлечена к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации

Установлено, что жительница города Мценска разместила на своей персональной странице в социальной сети комментарий, содержащий признаки публичных действий, направленный на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
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